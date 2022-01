Dospelý chlap stále nosí plienky aj na verejnosti! Má ich aj na rande: Zistíte dôvod, pochopíte

Dlhé roky chodil na nekonečné množstvo vyšetrení, kým lekári prišli na to, čo mu je. 35-ročný Marc trpí inkontinenciou a jeho stav je tak vážny, že bez plienky by nedokázal fungovať.

Ako uvádza portál Mirror, Marc Spaganuolo strávil posledných 20 rokov bojom o kontrolu svojich čriev a močového mechúra.Prvýkrát trpel inkontinenciou, keď mal 15 rokov, avšak spočiatku malé „nehody“ hádzal na jeho psa. Za každú cenu chcel svoj problém skrývať. Nakoniec sa to dozvedel jeho otec, ktorý ho okamžite zobral k lekárovi. „Nebolo to tak, že by sa to dialo každú noc, najskôr to bolo sporadické. Sem-tam. Teraz je to denne,“ dodáva Marc.

Lekári mu najskôr povedali, že z toho vyrastie, avšak nestalo sa tak a bol donútený nosiť plienky. Marc trpí degeneratívnym nervovým ochorením nazývaným periférna neuropatia, čo znamená, že jeho mozog nedostáva signály, keď sú močový mechúr a črevá plné. Prvýkrát trpel inkontinenciou, keď mal 15 rokov, avšak až o 10 rokov neskôr si vypočul konečnú diagnózu.

Marc sa so svojou diagnózou podelil na sociálnej sieti TikTok, aby dal ostatným ľuďom s inkontinenciou vedieť, že v tom nie sú sami. Pomocou prezývky „The Diaper Dynamo“, čo vo voľnom preklade môže znamenať „plienkové dynamo“, Marc vysvetľuje, ako inkontinencia ovplyvňuje jeho každodenný život a ako sa vyrovnáva so „samo-plienkovaním“. Sympatický muž musí mať stále po ruke náhradné plienky a obrúsky, aby upratal prípadné nehody.

Vďaka jeho videám sa cíti sebavedomejšie a dodáva, že jeho sledovatelia ho veľmi podporujú. „Cítim sa neuveriteľne poctený, keď rodičia hovoria, že moje videá pomohli ich dieťaťu. Niekedy mi to vháňa slzy do očí. Jedna žena povedala, že to ukázala svojmu šesťročnému dieťaťu a ono odpovedalo: "Nie som čudák." A presne o to ide. Aj keď takto budeš musieť žiť po zvyšok svojho života, stále môžeš nájsť šťastie a byť tým, kým chceš byť," povedal Marc. 35-ročný Marc však čelí vo svojom živote ďalšej výzve – randeniu. A jedným dychom dodáva, že to vôbec nie je jednoduché.