Stále tá istá pesnička: Taliansko ani po treťom pokuse nepozná meno nového prezidenta

Najviac hlasov v stredajšom, treťom kole voľby nového talianskeho prezidenta získala súčasná hlava štátu Sergio Mattarella.

Hlasovalo zaňho 125 zákonodarcov - na zvolenie bola však rovnako ako v prvých dvoch kolách konaných v predošlých dňoch potrebná dvojtretinová väčšina, teda 672 z 1009 hlasov voliteľov. Štvrté a zároveň záverečné kolo voľby sa uskutoční vo štvrtok dopoludnia, pričom na zvolenie bude stačiť jednoduchá väčšina hlasov (505), uviedla agentúra AFP.

Prázdne hlasovacie lístky do urny vhodilo v stredu viac ako 400 voliteľov. Premiér Mario Draghi, ktorý sa pred voľbami považoval za favorita, získal len päť hlasov. Hoci Draghi naznačil ochotu stať sa prezidentom, niektoré strany sa obávajú, že by to vyvolalo predčasné voľby a politickú nestabilitu. Bývalý predseda vlády Silvio Berlusconi, ktorý v sobotu oznámil, že o úrad prezidenta sa nakoniec uchádzať nebude, dostal štyri hlasy.

Momentálne nie je favoritom nijaký kandidát, konštatuje agentúra APA. Stredopravicová aliancia, ktorá je najsilnejšou koalíciou v talianskom parlamente, predstavila v utorok troch kandidátov - bývalú ministerku školstva a starostku Milána Letiziu Morattiovú, bývalého prokurátora Carla Nordia a bývalého predsedu Senátu Marcella Peru. Ako ďalšia možná kandidátka sa spomína i predsedníčka Senátu Maria Elisabetta Albertiová Casellatiová, ktorá patrí k stredopravicovému táboru.

Spoločného kandidáta sa usilujú nájsť i sociálni demokrati (PD) a populistické Hnutie piatich hviezd (M5S). Šéf PD Enrico Letta vyzval, aby rokovania trvali až dovtedy, kým sa nepodarí nájsť vhodnú osobnosť.

Úloha prezidenta je v Taliansku prevažne reprezentatívna. Počas politických kríz sa od neho vyžaduje sprostredkovanie dohôd. Ako píše APA, vzhľadom na to, že v tejto juhoeurópskej krajine vláda vydrží pri moci v priemere jeden rok, ide o jednu z kľúčových úloh. Funkčné obdobie 80-ročného Mattarellu, ktorý opakovane vylúčil, že by chcel tento post zastávať ďalších sedem rokov, sa skončí 3. februára.

O hlave štátu v Taliansku rozhoduje zbor 1 009 voliteľov. Ide o 630 členov Poslaneckej snemovne, 315 zvolených senátorov, šiestich doživotných senátorov a 58 zástupcov 20 talianskych regiónov.