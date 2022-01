Môžu piť ďalej, dedinčania zachránili podnik pred zavretím: Zložili sa na krčmu

Vari každý to pozná. Posedíte s kamarátmi v podniku a na záver sa poskladáte na účet. Obyvatelia anglickej dediny Broadwindsor to posunuli na vyššiu úroveň, keď sa poskladali rovno na celú krčmu!

Dôvod bol prozaický. Broadwindsor v Dorsete s 1 320 obyvateľmi mal kedysi päť krčiem, no teraz v ňom ostala iba jedna. The Cross Keys, The Oak, The Butchers Arms a The George Inn v uplynulých rokoch postupne zavreli a premenili na obyčajné obytné domy.

Ostával The White Lion (Biely lev) zo 17. storočia. Na konci minulého roka však aj z neho odišiel posledný krčmár. Vlastník podniku, pivovar Palmers, sa pre nízke zisky rozhodol krčmu úplne zavrieť. Oslovil však najprv dedinčanov, či ju nechcú prevziať, keďže predtým podobne zachránili pred zavretím aj jediný obchod vo svojej obci. Obyvatelia nelenili a spustili verejnú zbierku. Za dva týždne do nej spolu 300 ľudí prispelo 36 000 eurami. To im stačilo na to, aby krčmu získali pod svoju správu. Vymenili vývesný štít a môže sa piť ďalej. Na zdravie!