Najvyšší týždenný prírastok od začiatku pandémie: WHO zaznamenala vo svete milióny nových prípadov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že za uplynulý týždeň krajiny sveta zaznamenali 21 miliónov nových prípadov koronavírusu.

Ide o najvyšší týždenný prírastok od začiatku pandémie. Informovala o tom v stredu agentúra AP. Týždenný počet úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19 zostal nezmenený. WHO registrovala viac ako 50.000 obetí. Počet nových prípadov nákazy sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšil o päť percent. Tempo nárastu sa však podľa WHO spomaľuje. Zvýšenie počtu prípadov hlásila len polovica z regiónov WHO. Najvyšší nárast, až o 39 percent, zaznamenali na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii (36 percent). Obe tieto oblasti spoločne s Južnou a Severnou Amerikou podľa údajov WHO zaznamenali aj rast v počte úmrtí – ktorý však v ostatných regiónoch sveta klesol.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok upozornil na možné úvahy, že pandémia sa blíži ku koncu. "Podmienky sú ešte stále ideálne na to, aby sa vyvíjali nové varianty," uviedol Tedros. Svet sa však môže podľa neho dostať z kritickej fázy pandémie, ak sa tento rok podarí dosiahnuť cieľ zaočkovať najmenej 70 percent svetovej populácie.