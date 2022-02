Blondínku brutálne urazil neznámy chlap: Otrasný odkaz na zoznamke!

Obrovská drzosť. To, čo si k nej chlapík dovolil, nemá obdoby.

Mladá blondínka Jules Kassel sa s verejnosťou podelila o tú najbizarnejšiu vec, čo si kedy od muža prečítala. Stretla sa už s kadečím, no táto hláška ju totálne odrovnala. Na sociálnej sieti Tik Tok sa najprv pochválila, že veľa mužov jej píše, že je krásna, unikátna a že by s ňou chceli zbehnúť na rande. Zažila si však aj odvrátenú stránku písania si cez internet na rôznych zoznamkách. A nie na všetky konverzácie spomína s nadšením.

Na začiatok jej neznámy muž pochválil vzhľad, no potom to prišlo. "Je to však maximálne päťročný plán," napísal jej drzý neznámy. Keď sa ho Jules spýtala, ako to myslel, dostala ešte drsnejšie vysvetlenie. Povedal totiž, že jej šarm, krása a osobnosť jej nevydržia navždy. Dodal, že v Amerike podľa jeho názoru ženy po 23- až 25-tke strácajú na hodnote. Znechutená Jules sa však podelila s ešte jedným zážitkom. Muž sa jej na rovinu spýtal, kedy budú mať sex. Ironicky mu odvetila, že 30. februára :).