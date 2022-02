Mamička sa na internete stala senzáciou: Ľudia zostali z jej tehotenského bruška v nemom úžase!

Mladá mamička z Dánska sa na internete stala doslova senzáciou. Na sociálnej sieti sa totiž podelila so svojou „tehotenskou cestou“ a sledovateľov okamžite upútala jedna vec.

Dánka Michella Meier-Morsi len prednedávnom porodila trojčatá – synov Charlesa, Theodora a Gabriela, ktoré priviedla na svet v 35. týždni tehotenstva. Mamička, ktorá má ešte ďalšie dve deti, sa so svojimi radosťami a starosťami v období tehotenstva delila na sociálnej sieti s jej fanúšikmi.

Deň pred cisárskym rezom natočila Michella video v spodnej bielizni a v župane, na ktorom hrdo drží svoje vypuklé bruško. "Deň pred dňom. Zajtra ráno budeme sedemčlenná rodina," napísala pod príspevkom mamička. Pôrod nazvala „najdivokejšími 36 hodinami v jej živote,“ no po tom, ako jej trojičky prvý raz uzreli svetlo sveta, odvetila, že to všetko stálo za to.

Pod videom, ktoré si pozrelo tisícky užívateľov, sa okamžite nakopili obdivné komentáre, ktoré vyzdvihovali viacnásobnú mamičku. „Nemám slov, si superhrdinka!“ napísal jeden užívateľ a pridali sa aj ďalší. „Nemám slov, rešpekt,“ či "To je šialené. Ženy sú neuveriteľné. Ale môj bože, tá bolesť chrbta."