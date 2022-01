Vedci prišli s veľkým objavom: Neskutočné, ako reagovali bábätká, keď ich matka mala zrazu toto

Finančné príspevky poskytnuté chudobným matkám mali za následok zvýšenie mozgovej aktivity ich bábätiek, vyplýva zo štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ako píše denník The New York Times, matky z chudobných pomerov dostávali v prvý rok života svojho dieťaťa mesačne 333 dolárov (približne 295 eur). Vedci následne v ich bábätkách spozorovali zmeny mozgovej aktivity spájané s lepším poznávacími schopnosťami. Rozdiely oproti kontrolnej skupine boli mierne. Výskumníci ich prirovnali k posunutiu sa z 81. miesta na 75. miesto zo 100. Navyše zatiaľ nie je jasné, či sa tieto zmeny v mozgovej aktivite prejavia aj v praxi, hoci v súčasnosti dostupný výskum naznačuje, že by sa mali. Zistenia štúdie však už teraz poskytujú presvedčivý dôkaz, že finančné dotácie môžu mať vplyv na mozog a zdôrazňujú dôležitosť finančného zabezpečenia pre vývoj dieťaťa, komentuje NYT. "Je to veľký vedecký objav," povedala neurovedkyňa Martha Farahová z Pensylvánskej univerzity, ktorá predmetnú štúdiu recenzovala. "Je to dôkaz, že už len to, že dáme rodinám viac peňazí, dokonca aj skromné množstvo peňazí, vedie k lepšiemu vývoju mozgu." Neurovedec Charles Nelson z Harvardovej univerzity sa však vyjadril opatrnejšie. Upozornil, že plný účinok finančných príspevkov bude známy až po tom, čo deti spravia kognitívne testy. Mozgové vlny opísané v štúdií sú síce často spojené s vyššími poznávacími schopnosťami, nie však vždy, vysvetlil Nelson.