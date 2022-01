Laura takmer prišla o rozprávkové milióny z lotérie: Od osudovej chyby ju zachránilo jediné

Väčšina e-mailov o výhrach v lotérii je v lepšom prípade spam, v tom horšom pokus o podvod. Preto niet divu, že správa o výhre skončila Američanke Laure Spears (55) v spame.

Našťastie si ju všimla a pripísala si výhru 2 660 000 eur. Laura si online kúpila žreb v lotérii Mega Millions za 1,77 eura. Oznámenie o výhre jej prišlo e-mailom, no zapadlo medzi spam. „Po pár dňoch som hľadala chýbajúci e-mail od niekoho iného. Preto som sa pozrela aj do zložky so spamom, či neskončil tam. Vtedy som uvidela správu od lotérie, že som vyhrala jednu z cien,“ povedala Laura.

„Nemohla som tomu uveriť. Tak som sa prihlásila do svojho účtu na stránke lotérie, aby som si to overila,“ dodala. Šťastná výherkyňa chce teraz odísť do predčasného dôchodku a tiež častejšie kontrolovať svoje e-maily. „Rozhodne som si pridala lotériu medzi overených odosielateľov pre prípad, že by som mala šťastie a dostala ďalší e-mail o výhre,“ uzavrela Laura.