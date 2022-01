Bábätko dostalo Covid, otec sa ho rozhodol liečiť podľa konšpirácií: Dostavili sa katastrofálne následky!

Otec sa dopustil veľkého omylu! Jeho dieťa takmer prišlo o život.

Snažil sa vyliečiť svoju dcérku všetkými možnými spôsobmi, uchýlil sa aj ku krajnému riešeniu. Ako informuje britský denník The Mirror, muž menom Jason začal mať obavy o svoje šesťmesačné dieťa, ktoré začalo mať symptómy ako pri chrípke. Napokon sa po teste ukázalo, že malá princezná má Covid. Toto zistenie otca totálne vydesilo a začal na vlastnú päsť vyhľadávať spôsoby, ako by jej mohol pomôcť.

Jason hľadal pomoc na jednej z internetových stránok, ktorá šíri konšpirácie, informuje The Mirror. Namiesto toho, aby Ruby vzal do nemocnice, obrátil sa na diskutujúcich s bizarnou otázkou. "Myslíte si, že by som mohol dieťaťu podať ivermektín?". Množstvo diskutujúcich ho nabádalo na podanie tohto lieku. Napokon dievčatku dal dve dávky a ako sám ďalej uviedol, v priebehu minút sa jej stav rapídne zhoršil. Vtedy ho začali diskutujúci presviedčať, aby okamžite išli do nemocnice. "Zvracala a takisto chytá modrú farbu," priznal nešťastný otec, ktorý napokon privolal záchranku. Lekári malej Ruby pomohli a Jason dodal, že sa má už oveľa lepšie.

Ivermektín je širokospektrálne antiparazitikum, ktoré sa používa v humánnej aj veterinárnej medicíne proti parazitickým hlístovciam a niektorým ektoparazitom, ako sú aj vši. Pred dvoma rokmi výskumníci tvrdili, že môže zabiť vírus, ktorý spôsobuje Covid, ale neexistujú žiadne klinické dôkazy, ktoré by to podporovali, a medzi odborníkmi v oblasti medicíny je všeobecne akceptované, že by sa nemal užívať, dokonca je jeho užívanie veľmi riskantné.