Dráma v lietadle smerom z Varšavy: Stroj musel núdzovo pristáť! Na palube boli aj europoslanci

Lietadlo poľských aerolínií LOT letiace z Varšavy do Bruselu muselo v pondelok večer pristáť v nemeckom Düsseldorfe. Informovali o tom viaceré poľské médiá.

Spravodajský portál Onet.pl citoval hovorcu aerolínií, ktorý povedal, že lietadlo typu Embraer 195 malo poruchu systému pretlakovania kabíny. "Kapitán sa v súlade s platnými postupmi rozhodol znížiť letovú výšku a pristáť v štandardnom režime na letisku v Düsseldorfe," uviedol Krzysztof Moczulski. Bezprostredne nebolo jasné, koľko ľudí bolo v čase incidentu na palube. Medzi pasažiermi však boli aj štyria poľskí europoslanci.

Jeden zo zákonodarcov, Robert Biedron, zverejnil na sociálnej sieti Twitter video, v ktorom mali cestujúci aj posádka stroja nasadené kyslíkové masky. "Situácia vyzerala dramaticky, ale podarilo sa ju dostať pod kontrolu," napísal Biedron a uviedol, že všetci pasažieri sú v poriadku.

Na palube bola aj europoslankyňa a bývalá poľská premiérka Ewa Kopaczová. "Núdzové pristátie bolo úspešné. S ostatnými europoslancami sme na letisku v Düsseldorfe a čakáme na transport do Bruselu. Ďakujeme posádke za profesionálnu starostlivosť," napísala Kopaczová. "Bol to zlý let s množstvom úzkosti a strachu," napísala na Twitteri europoslankyňa Elžbieta Lukacijewská, ktorá zverejnila fotku s nasadenou kyslíkovou maskou. Pre cestujúcich bolo vyslané náhradné lietadlo, ktoré ich z Düsseldorfu prepravilo do Bruselu.