Spojené štáty uviedli do pohotovosti tisíce vojakov! V prípade invázie sú schopní rýchlo reagovať

Americká vláda kvôli obavám z ruskej invázie na Ukrajinu uviedla do zvýšenej pohotovosti 8500 amerických vojakov, ktorí majú byť pripravení na prípadné rýchle nasadenie v Európe, ak by NATO aktivovalo sily rýchlej reakcie.

Hovorca Pentagonu John Kirby ale zároveň uistil, že žiadne rozhodnutie o nasadení týchto vojakov v Európe zatiaľ nebolo urobené; nikto z nich však nemá byť nasadený na Ukrajine.

Spomínané jednotky boli uvedené do pohotovosti na pokyn prezidenta Joea Bidena a na základe odporúčania ministra obrany Lloyda Austina. "Sú pripravené reagovať na množstvo nepredvídaných udalostí, vrátane podpory síl rýchlej reakcie NATO v prípade ich aktivácie," povedal Kirby. Zároveň poznamenal, že ide o "uistenie pre našich spojencov v NATO".

Západné krajiny sa obávajú, že ruské jednotky napadnú Ukrajinu. Moskva ale popiera, že by chystala inváziu.

Americký denník The New York Times (NYT) napísal, že Biden uvažuje o vyslaní vojnových lodí, lietadiel a až 5000 vojakov do Pobaltia a ďalších krajín NATO na východe Európy kvôli rastúcim obavám z agresie Ruska voči Ukrajine. Spojené štáty majú desiatky tisíc vojakov rozmiestnených v Európe, a to aj mimo obdobia krízy.