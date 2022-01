15-mesačné dievčatko strávilo pri mŕtvej mame († 26) päť dní: Bude vám do plaču, v akom žalostnom stave ju našli

Dievčatko malo len 15 mesiacov, keď ju našli schúlenú pod posteľou len pár metrov od tela jej mŕtvej mamy.

Shelbi Westlake († 26) zomrela po predávkovaní v útulku pre bezdomovcov v New Yorku. Podľa súdnych dokumentov našli malú Lyric pokrytú fekáliami, silne dehydratovanú a ťažko traumatizovanú. Dieťa potrebovalo okamžitú lekársku pomoc. Pri mŕtvole malo stráviť päť dní bez toho, aby si to niekto všimol, píše portál Mirror.

Otec dievčatka Quraan Laboy (31) teraz žaluje úrady za to, že niečo také dopustili. Chce vysúdiť náhradu škody vo výške 5 miliónov dolárov. "Neviem ako dlho kvôli tomu bude trpieť. Má veľkú separačnú úzkosť," povedal médiám. Mužov právnik dodal, že Lyric teraz facká otca, keď spí, aby sa uistila, že je nažive.

Úrad, ktorý má pod palcom bezdomovectvo popiera, že dievčatko zostalo 5 dní samé, no k prípadu neposkytli žiadne podrobnosti. Pre New York Post povedali, že incident je v štádiu vyšetrovania a v spôsobe ich práce nastali zmeny. Útulok, v ktorom naposledy vydýchla Shelbi, teraz vykonáva kontroly u ľudí, ktorí sa večer neprídu podpísať. Mladá žena sa sem presťahovala pár mesiacov pred smrťou. Obyvateľ susednej jednotky zalarmoval kompetentných, keď zacítil z jej izby nechutný zápach.

Lyric si peklom prešla v júli 2021. Odvtedy sa jej zdravotný stav zlepšil, no takmer každú noc plače za mamou. "Vždy, keď ju tak vidím, tisnú sa mi slzy do očí," priznal otec, ktorý kvôli dcérke odišiel z práce. Dievčatko je pre neho priorita číslo jeden. "Moja dcérka sa s tým bude vyrovnávať do konca života," uzavrel.