Peklo na zemi! Tínedžerka prirovnáva svoju chorobu k rozsudku smrti: Koniec môže prísť kedykoľvek

Život v strachu a neistote. Tínedžerka sa zdôverila s tým, že kvôli jej chorobe môže byť v priebehu okamihu úplne paralyzovaná, alebo môže prísť dokonca jej koniec. Nesmierne úprimné svedectvo.

Ako uvádza portál The Sun, len 17-ročná tínedžerka Allesha Barnfield priznáva, že kvôli jej chorobe má pocit, že dostala „rozsudok smrti“. Bývalá vysokoškolská študentka z anglického grófstva South Yorkshire povedala, že každodenné bolesti hlavy začala pociťovať pred tromi rokmi a boli také ochromujúce, že ju pripútali na nemocničné lôžko. Prekáža jej svetlo a hluk, vypočula si najhoršie.

Allesha dúfala, že sa stane právničkou, no jej sny sa akoby cez noc rozplynuli, keď jej diagnostikovali takzvanú Chiariho malformáciu, čo je veľmi zjednodušene ochorenie mozgu. Tento stav spôsobuje napnutie väzov v chrbtici a mozgové tkanivo pacientov je vtiahnuté do miechy. Nakoniec môže viesť k ochrnutiu a dokonca k takzvanej vnútornej dekapitácii, keď sa prerušia väzy, ktoré spájajú lebku s chrbticou. Allesha si musela od lekárov vypočuť hrozivú diagnózu, avšak ani prognózy neveštia nič dobré, pretože nevedia, kedy môže prísť k najhoršiemu.

Tínedžerka zúfalo bojuje o operáciu, ktorá by ju mohla zachrániť. „Každý deň som zavretá vo svojej izbe v úplnej tme, pretože neznesiem svetlo. Najmenšie zvuky sú pre mňa neznesiteľne bolestivé a aj keď so mnou niekto hovorí, musím ho požiadať, aby šepkal. Cítim sa ako chodiaci rozsudok smrti,“ priznáva v úprimnej spovedi Allesha.

„Strašné bolesti hlavy“ začala pociťovať v roku 2019 v zadnej časti hlavy. Spočiatku to bolo raz týždenne, neskôr to bolo už každý deň a bolesti neustupovali. Alleshu najskôr jej učitelia ani lekári nebrali vážne a musela doslova bojovať za to, aby si vypočula svoju diagnózu. Hrozivý verdikt dostala v novembri v roku 2020, avšak operáciu, ktorú potrebuje, štát neprepláca. Operáciu by jej mohli urobiť v Barcelone, ale cena by sa vyšplhala na neuveriteľných 23-tisíc libier, čo je v prepočte približne 27 500 eur. Tínedžerka spustila zbierku, pretože je odhodlaná nad zákerným ochorením zvíťaziť.