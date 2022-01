Frajerovi darovala obličku: Čo sa dialo potom vás vytočí! Ako to mohol vypustiť z úst?

Darovanie orgánu niekomu, kto je v núdzi, je hrdinský čin. Treba však dodať, že rozhodnutie urobiť to určite nie je jednoduché a samotné darovanie prináša množstvo rizík. Táto dievčina sa podelila o svoj príbeh.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, hnedovláska Colleen bola pred šiestimi rokmi vo vzťahu s chlapcom, ktorý zápasil už od svojich 17 rokov s ochorením obličiek. Pravidelne chodil na dialýzu, avšak aj napriek tomu jeho obličky fungovali len na 5 percent priemer kapacity. „Rozhodla som sa, že sa nechám otestovať, aby som zistila, či som vhodný darca. Nechcela som vidieť, ako zomiera,“ spomína na to obdobie Colleen, ktorá sa s jej príbehom podelila na sociálnej sieti TikTok.

Ako ukázali testy, Colleen bola vhodnou darkyňou, a tak sa rozhodla pre hrdinský čin. Svojmu partnerovi darovala jednu obličku. Operácia dopadla výborne a obaja sa veľmi rýchlo zotavili. Ale aj keď by ste prirodzene predpokladali, že ten muž bude svojej priateľke večne vďačný za to, čo pre neho urobila, on urobil niečo úplne iné.

Vo videu Colleen povedala, že sedem mesiacov po operácii jej povedal, že ide do Las Vegas na párty s kamarátmi z kostola. V tom čase mala Colleen záverečné skúšky a keďže svojmu partnerovi dôverovala, nepovažovala to za problém. Teda až kým sa neobjavil na jej prahu a nepriznal sa jej. Podviedol ju.