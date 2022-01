Po rokoch opäť na pretrase: Izraelská vláda odklepla vyšetrovanie známej kauzy, spojitosť s Netanjahuom

Izraelská vláda v nedeľu odsúhlasila začatie formálneho vyšetrovania v kauze nákupu nemeckých ponoriek Izraelom z roku 2012.

Ide o aféru, do ktorej sú údajne zapletení vysokopostavení vojenskí predstavitelia aj blízki spolupracovníci bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra AFP.

Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v tvíte predtým, ako kabinet vyšetrovanie schválil, označil túto aféru za "najzávažnejší prípad korupcie súvisiaci s bezpečnosťou krajiny v histórii Izraela". Výrazným zástancom vyšetrovania je aj minister obrany Benny Ganc. Premiér Naftali Bennett, ktorý vlani v júni vystriedal Netanjahua na poste premiéra, sa hlasovania o začatí vyšetrovania zdržal, a to údajne s odvolaním sa na obavy, že by to narušilo verejné obstarávanie v oblasti obrany.

V tomto prípade izraelská polícia podozrieva jednotlivcov v armáde i mimo nej z korupcie pri nákupe ponoriek od nemeckého priemyselného gigantu ThyssenKrupp. Medzi tými, ktorí sú do aféry údajne zapletení, je aj právnik izraelského expredsedu vlády David Šimron. Ako pripomína AFP, proti Šimronovi, ktorý je Netanjahuov bratranec a právnik, napriek očakávaniam nebolo v tomto prípade po vlaňajšom rozhodnutí prokuratúry vznesené obvinenie. Z úplatkárstva však bol obvinený Miki Ganor, zástupca spoločnosti ThyssenKrupp v Izraeli.

AFP ďalej pripomína, že novozriadená vyšetrovacia komisia sa bude zaoberať procesom obstarávania ponoriek, nebude ale vyšetrovať obžalovaných, ktorí už sú v súčasnosti v tejto veci súdení.

Izraelský rezort obrany iba vo štvrtok oznámil, že židovský štát uzavrel zmluvu s Nemeckom o vývoji a nákupe troch ponoriek - taktiež od spoločnosti ThyssenKrupp - za tri miliardy eur. Podľa Bennyho Ganca "nové ponorky zdokonalia schopnosti izraelského námorníctva a prispejú k (vojenskej) prevahe Izraela v regióne".