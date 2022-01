Šialené, v ktorej časti lietadla polícia objavila čierneho pasažiera: To, že prežil, je zázrak!

Na amsterdamskom letisku Schiphol objavila v nedeľu polícia čierneho pasažiera ukrytého v prednej časti nákladného lietadla, ktoré do Amsterdamu priletelo z Juhoafrickej republiky.

S odvolaním sa na vyjadrenie holandskej vojenskej polície o tom informovala agentúra Reuters. "Muž sa má vzhľadom na okolnosti dobre a bol prevezený do nemocnice," uviedla vo vyhlásení vojenská polícia, ktorá má na starosti kontrolu na hraniciach. Jej hovorkyňa Joanna Helmondsová povedala, že vek ani národnosť tohto muža zatiaľ nie sú známe. Muž bol ukrytý v priestore nad predným kolesom lietadla.

"V prvom rade nás zaujíma jeho zdravie," uviedla hovorkyňa. Za naozaj "veľmi nezvyčajnú" označila samotnú skutočnosť, že sa mužovi podarilo prežiť "v takej zime a takej výške". Polícia incident vyšetruje. Agentúra AFP približuje, že let z Johannesburgu do Amsterdamu trvá obvykle približne 11 hodín. Podľa policajnej hovorkyne sa čierni pasažieri pri letoch do Holandska vyskytujú len veľmi zriedkavo, pričom v minulosti sa do tejto krajiny takýmto spôsobom pokúsili dostať napríklad migranti z Nigérie či Kene. Vlani objavila polícia na v podvozku lietadla, ktoré pristálo na amsterdamskom letisku Schiphol, bezvládne telo nigérijského migranta.