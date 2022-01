Zareagovala na 60 pracovných inzerátov, neprišla jej ani jedna odpoveď: Keď si zistila, akú spravila chybu, skoro sa prepadla od hanby!

Ako píšu noviny Daily Mirror, 23-ročná Ashleigh Keenan zdieľala svoju smiešnu chybu na Twitteri. „Nikdy nezabudnem, keď som sa v 17-tich rokoch mesiace uchádzala o prácu a nedostala som odozvu, len aby som si asi po 60 žiadostiach neskôr uvedomila, že som im posielala svoj menštruačný kalendár a nie životopis,“ napísala.

I will never forget applying for jobs when I was 17 for months and never hearing anything back only to realise about 60 applications later I was attaching my period tracker and not my CV 🙂