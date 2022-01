V okolí väznice vypuklo hotové peklo: Boje, ktoré nemajú konca kraja, si vyžiadali už viac ako sto obetí

Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. Na väznicu Ghwajrán kontrolovanú SDF zaútočilo vo štvrtok viac ako 100 ozbrojencov, ktorí sa zmocnili aj v nej uskladnených zbraní. Pri následných bojoch v jej areáli i bezprostrednom okolí prišlo podľa SOHR, využívajúceho sieť svojich zdrojov v Sýrii, o život najmenej 77 členov IS, 39 kurdských bojovníkov vrátane dozorcov a sedem civilistov.

🇸🇾🇺🇲 Footage of #ISIS terrorists escaping yesterday from a prison in the US-controlled portion of Al-Hasakah in #Syria.



🚨 The prison has 5000 ISIS terrorists from around the world, 200 of them in this video managed to escape. pic.twitter.com/bcpkD3oKi6