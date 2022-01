Žena nepoužíva deodoranty, no tvrdí, že napriek tomu nesmrdí: Podelila sa o tajný trik!

Ako aj čistenie zubov alebo umývanie tváre, použitie deodorantu je niečo, čo robíme automaticky každé ráno. Hoci nám ani raz nenapadlo spochybňovať ho, odborníčka na starostlivosť o pleť tvrdí, že existuje oveľa efektívnejšia alternatíva voči tradičným deodorantom.

Ako píše The Sun, odborníčka hovorí, že alternatíva môže postupom času vydržať celé dni bez toho, aby ste si pod pazuchy nanášali čokoľvek a stále pekne voňali. „Glykolové tonikum, ktoré sa vo všeobecnosti používa na rozjasnenie pleti, funguje vo vašom podpazuší ako sen,“ povedala biochemička vo virálnom videu na TikToku.

„Najlepší tip, aký som sa za dva roky naučila! Na kontrolu zápachu ho používajte raz alebo dvakrát denne. Už nikdy nebudete musieť použiť deodorant,“ tvrdí. Ako to vlastne funguje? Dermatologička Dr. Marisa Garshick v rozhovore pre Today hovorí, že tonikum ovplyvňuje pH pokožky skôr, než blokuje pot ako iné deodoranty.

„Predpokladá sa, že kyselina glykolová pomáha znižovať telesný zápach tým, že znižuje pH pokožky a sťažuje prežitie baktérií spôsobujúcich zápach. Odstránením odumretých kožných buniek a znížením pH pokožky môže tiež pomôcť predchádzať telesnému pachu tým, že zabráni ich hromadeniu a zníži pravdepodobnosť, že baktérie spôsobia smradľavé pachy,“ povedala.

A čo viac, sledovatelia na TikToku prisahajú, že to funguje. „Začal som to robiť každý deň. Teraz to robím dvakrát týždenne. Nepoužívam deodorant, pokiaľ neviem, že idem von a som spotený. Funguje to,“ napísal jeden, zatiaľ čo ďalší dodal: „Teraz to robím každé dva dni a už doslova nesmrdím!“ Odborníčka však varuje, aby ste si pred nanášaním tonika urobili test, či nedráždi vašu pokožku.