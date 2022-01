Únavný boj v Sýrii proti Islamskému štátu prebieha už tretí deň: 4-tisíc ľudí muselo z oblasti ujsť

Informujú o tom agentúry DPA, AFP a AP. Podľa šéfa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii Rámího Abdala Rahmána prišlo pri najväčšom útoku IS v Sýrii za posledné roky o život 45 džihádistov a 28 príslušníkov kurdských bezpečnostných zložiek. Útočníci sa zmocnili aj zbraní.

Hovorca SDF citovaný agentúrou DPA v sobotu uviedol, že stovky prívržencov IS sa podarilo opäť dolapiť. Skutočný počet väzňov, ktorým sa podarilo ujsť, však nie je známy – SOHR hovorí o desiatkach. Podľa rôznych zdrojov bolo v spomínanej väznici zadržiavaných od 3500 do 5000 predpokladaných členov a prívržencov IS.

Na väznicu Ghwajrán kontrolovanú Kurdmi zaútočilo vo štvrtok večer asi 100 ozbrojencov. Boje v súčasnosti prebiehajú v bezprostrednom okolí väznice, ktorej časť stále ovládajú vzbúrení džihádisti. Bojovníkov SDF zo vzduchu podporujú koaličné sily vedené USA. Okolo 4000 ľudí pred bojmi ušlo do oblastí kontrolovaných sýrskou vládou, uviedol pre agentúru AP miestny guvernér.

🇸🇾🇺🇲 Footage of #ISIS terrorists escaping yesterday from a prison in the US-controlled portion of Al-Hasakah in #Syria.



🚨 The prison has 5000 ISIS terrorists from around the world, 200 of them in this video managed to escape. pic.twitter.com/bcpkD3oKi6