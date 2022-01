Myslela si, že ju bolí chrbát kvôli novej manželskej posteli: Navštívila lekára a začal sa boj o život!

Začiatok romantického vzťahu je vzrušujúcim obdobím života snáď pre každého. Existuje veľa míľnikov, ktorými si počas vzťahu prejdeme. Prvé ránde, prvý bozk, spoločné bývanie či prvé spoločné zariaďovanie domova. Gemme Brownovej nákup prvej manželskej postele otvoril oči a vďaka nemu odhalila závažnú smrteľnú chorobu! O prípade píše portál The Sun.

Michael a Gemma sa zoznámili v júni 2016 na zoznamke. Rozumeli si natoľko, že už po roku sa rozhodli ich vzťah posunúť ďalej. Kúpili si svoju prvú spoločnú manželskú posteľ, v rámci prípravy na presťahovanie sa do svojho prvého domova. Toto obdobie žena popisuje ako medové týždne. Zaľúbenci si užívali jeden druhého, bolo to vzrušujúce obdobie. Radostné chvíle im však nečakane prekazili bolesti chrbta, ktoré Gemmu trápili.

Spočiatku tomu žena nevenovala veľkú pozornosť, myslela si, že bolesť je spôsobená novým matracom. „Nový matrac, na ktorom sme spávali bol z pamäťovej peny. Nemala som s takým matracom predtým skúsenosť, tak som si myslela, že ma chrbát bolí kvôli tomu,“ problémy s chrbticou sa však postupom času zhoršovali. „Brala som veľa liekov od bolesti, pretože som si nevedela inak pomôcť. Mama ma nakoniec presvedčila, aby som šla k lekárovi, ktorý mi urobil testy,“ opisuje Gemma.

Žena priznáva, že na testy mala ísť už dávno, no kvôli práci na to pozabudla. Kruto za to zaplatila. Osud si pre ňu pripravil tvrdú ranu. V septembri 2017 bola Gemme diagnostikovaná rakovina krčka maternice. „Bola som šokovaná. Hovorila som si, že som predsa mladá, mám čerstvý vzťah, to nemôže byť pravda. Oznámili mi, že nemôžem mať deti. Trápilo ma, ako sa bude cítiť môj partner Michael,“ opisuje ťažké chvíle žena.