Desivé priznania Marthy Stewartovej: Zasiahnutie bleskom i nechutný dôvod rozchodu s filmovým kanibalom!

Americká hviezdička Martha Stewartová v deväťdesiatych rokoch randila krátko s hercom Anthonym Hopkinsom. Dostal od nej ale kopačky, pretože sa televízna hviezdička nedokázala zbaviť pocitu, že Anthony je sadistickým kanibalom, ktorého hral vo filme Mlčanie jahniat.

„Jediné, na čo som s ním stále myslela, bolo to, že pojedá... však viete čo,“ uviedla Martha v rozhovore s Ellen DeGeneresovou a narážala na scénu, v ktorej Hannibal Lecter pojedá mozog živého človeka. Stewartová, ktorá na začiatku milénia sedela za krátenie daní, tiež prezradila, že do nej už trikrát udrel blesk.

„Je to šialené. Ale myslím, že je to vlastne dobré. Pokiaľ vás to nezabije, tak myslím, že to človeku prospeje... Ale ten pocit je príšerný. Raz vyletel blesk z vodovodnej batérie. Nakláňala som sa vonku nad drezom a uvidela blesk prechádzajúci vodovodnou rúrkou v záhrade a potom späť cez vodu ku mne, prenikol do mňa v oblasti žalúdka a zrazil ma na podlahu. A našiel ma manžel. Bola som živá, ale nebolo to príjemné... Druhýkrát prešiel blesk strešným oknom do môjho domu... Ja jednoducho priťahujem elektrinu,“ dodala Stewartová.