Smutná správa pre fanúšikov akčného Mission Impossible: Obľúbený trhák na plátne tento rok neuvidíme!

Siedme a ôsme pokračovanie série akčných filmov Mission: Impossible s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe čaká ďalšie oneskorenie.

Kvôli pandémii sa siedmy diel dostane do kín namiesto tohtoročnej jesene až v lete budúceho roka, nasledujúci diel potom príde o takmer ďalší rok neskôr, oznámili dnes produkčné spoločnosti Paramount Pictures a Skydance.

Uvedenie siedmeho dielu série pritom už producenti raz odložili: nový termín bol plánovaný na tohtoročný september. Namiesto toho sa film má v kinách objaviť až od 14. júla 2023. Nadväzujúci ôsmy diel potom bude možné vidieť v kinách od 28. júna nasledujúceho roku.

"Po starostlivom zvážení sa Paramount Pictures a Skydance rozhodli odložiť termíny uvedenia Mission: Impossible 7 a 8 v reakcii na oneskorenia spôsobené terajšou pandémiou," stojí vo vyhlásení firiem.

Produkčné spoločnosti a veľké reťazce kín sa snažia už takmer dva roky odhadnúť, kedy pandémia koronaviru dostatočne poľaví, aby sa ľudia mohli začať vracať vo veľkých počtoch do kinosál. Oneskorenie sa v poslednej dobe dotklo radu populárnych titulov, napríklad nové bondovky Nie je čas zomrieť (No Time to Die). Tá mala nakoniec premiéru vlani v septembri, hoci pôvodný termín bol apríl 2020.

