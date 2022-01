Alexander má o 22 rokov staršiu priateľku, tá ho vychválila do nebies: Poznámka, ktorá jej rovesníkov zabolí!

Pár s 22-ročným vekovým rozdielom trvá na tom, že je šťastnejší ako kedykoľvek predtým, napriek tomu, že kritici predpovedali, že ich románik nikdy nebude fungovať.

Ako píše The Sun, 25-ročný Alexander Crowley pravidelne zdieľa videá seba a svojej priateľky na svojom TikToku. Nedávno zverejnil video, na ktorom vyznáva city svojej o 22 rokov staršej polovičke. „Kde bolo tam bolo, stretol som 47-ročnú ženu, ktorá sa stala mojou spriaznenou dušou. Ľudia nerozumeli nášmu vekovému rozdielu a povedali, že to nebude trvať. Prešiel rok a stále sme spolu,“ napísal k videu.

Napriek tomu, že Alexander trval na tom, že dvojica sa miluje viac ako kedykoľvek predtým, niektorí ľudia v sekcii komentárov boli menej presvedčení, že ich vzťah zájde ďaleko. „Kamoš, budeš mať doma dve mamy,“ napísal jeden človek, zatiaľ čo ďalší komentoval: „Musí mať peniaze... Vyzerá, že by mohla byť tvojou matkou.“ „Úbohá stará š.....la sa na niečo bude hrať. Starobu nemôže oklamať. Už je to vidieť. Užite si to, kým to trvá,“ napísal jeden z neprajníkov.

Hoci sa Alexandrova priateľka musí pri randení s mladším mužom potýkať s takýmito krutými poznámkami, vzťah s 25-ročným mužom má podľa nej aj značné výhody. „Ľudia sa ma stále pýtajú, aké sú výhody randenia s mladším chlapom. Ja na to hovorím, že je naozaj príjemné, že mu môžem prechádzať rukami vo vlasoch na hlave a nie na chrbte, pretože nejaké na hlave má,“ povedala.

„Ja som veľmi aktívny človek a on je v tom so mnou. Neunaví sa pri chôdzi do auta alebo nemusí lapať po dychu, keď vyjde po schodoch. Zatiaľ nie je lenivý. Jednoducho vstane a ide, to je naozaj super. Má skvelý zrak, keď niečo neviem prečítať, urobí to za mňa. Je skvelé mať takého mladého chlapa – to ťa udržuje mladým,“ uzavrela.