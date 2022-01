Eurokomisár Šefčovič o občianskych odporúčaniach: Takto o nich rozhodla CoFoE

Pracovná skupina pre zdravie, ktorá funguje v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), v piatok v Štrasburgu zúžila okruh občianskych odporúčaní z tejto oblasti na štyri tematické okruhy. Pre TASR to uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý bol poverený riadením práce tejto skupiny.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že pracovná skupina sa na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zaoberala súborom 51 odporúčaní, ktoré vzišli zo záverečného zasadnutia občianskeho panelu zameraného na klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie. Toto podujatie sa konalo začiatkom januára v Štrasburgu za účasti takmer dvoch stoviek účastníkov zo všetkých krajín EÚ.

Podľa jeho slov pracovná skupina rozdelila 51 návrhov občanov do štyroch podoblastí. Prvá sa týka zdravej výživy a zdravého životného štýlu, druhá skupina návrhov hovorí o posilnení systému zdravotníctva v EÚ s dôrazom na to, aby aj pri cezhraničných stykoch bola možné poskytnúť adekvátnu zdravotnú pomoc vždy, keď to bude potrebné.

Tretia podskupina sa zaoberá širším ponímaním ochrany zdravia, napríklad s dôrazom na vzdelávanie, a aj tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy s duševným zdravím, čo sa značne prejavilo počas pandémie koronavírusu. Všeobecne ide o návrhy, ako posilniť európsky prístup k ochrane zdravia. Štvrtá podoblasť, ktorá podľa Šefčoviča zaujme aj Slovákov, je o tom, aby bol zaistený rovnaký prístup k poskytovaniu kvalitného zdravotníctva všade v Európe.

"To znamená, aby bol rovnaký prístup ku kvalitným liekom, aby sa našiel spôsob, ako pomáhať ľuďom so zriedkavými chorobami, ktoré sa dajú liečiť len v jednom či dvoch špecializovaných centrách v Európe. Tu je jednoznačné očakávanie zo strany občanov, že toto je tá oblasť, do ktorej by Únia mala vstúpiť a zaistiť, aby tieto špeciálne centrá boli adekvátne vybavené a aby mohli poskytovať pomoc všetkým občanom EÚ," vysvetlil Šefčovič.