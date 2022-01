Žena v spánku prezradila i to, čo nemala: Zhrozený manžel hneď bežal na políciu!

Ruth, ktorá pracuje ako opatrovateľka bola, obvinená z krádeže takmer 9-tisíc €. Peniaze mala ukradnúť jednej z jej pacientiek, žene na invalidnom vozíku. Ako píše portál The Sun, nevedomky sa k činu priznala sama, v spánku.

Prvý, kto si všimol podozrivé správanie Ruth, bol jej manžel Antony. „Niečo mi na nej nesedelo už v roku 2018, keď mi Ruth povedala, že pani o ktorú sa stará, má vraj na účte 100.000 €. Vraj si to všimla, keď boli spolu na nákupoch. Zvláštny bol ten spôsob, akým o tom hovorila. Už vtedy som sa mi to nezdalo a rozmýšľal som nad tým, že Ruth musí mať k tomu účtu kartu aj PIN kód.“

V tom istom roku si párik vyrazil na dovolenku do Mexika. Tam jeho obavy vzrástli. „Na dovolenke si manželka užívala rôzne atrakcie, chodili sme na výlety. Míňali sme naozaj veľa peňazí. Vôbec nepozerala na ceny. Keď som sa spýtal, odkiaľ má všetky tie prostriedky, povedala, že od príbuzných," opisuje Antony. Manžel nevedel, či má svojej polovičke veriť, no nepáčilo sa mu to.

Začiatok decembra, toho istého roku, Ruth trápila epilepsia a musela preto na pár dní zostať doma. Ruth si užívala odpočinok, netušila však, že počas spánku hovorí zo sna. Žena v noci mrmlala niečo o peniazoch, preto sa Antonyho obavy ešte viac prehĺbili. Odhodlal sa teda, že veci zoberie do vlastných rúk a prezrie osobné veci manželky. Otvoril jej tašku a nevedel sa prestať čudovať.