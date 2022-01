Mladá žena si dala upraviť bradavku: Prebudenie ako z krvavého hororu!

Ak uvažujete nad prepichnutím bradaviek, máme pre vás varovanie. Žena prezradila, čo sa stalo, keď ignorovala radu svojho piercera.

Ako píše The Sun, 21-ročná žena, ignorovala radu svojho piercera, aby spala na chrbte po tom, čo si dala prepichnúť bradavku. Dá sa povedať, že to nebol pekný pohľad. „Keď som po prepichnutí bradavky odmietla spať na chrbte, zobudila som sa v krvavom kúpeli,“ povedala.

Vo videu vidieť ženu, ako si nadvihne top a vidno, že jej podprsenka, ktorá mala kedysi svetloružovú farbu, je celá od krvi. „Spala som na boku a bruchu, takže som doslova spala na piercingu. Bola som v šoku, koľko krvi tam bolo. Bolo to po 13 dňoch, tak buďte opatrní,“ vysvetlila.

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

„Odporúčame, aby ľudia počas hojenia nespali na žiadnom piercingu, pretože to môže podráždiť organizmus a nemusel by ho prijať. Máme však klientov, ktorí si úspešne liečia piercing na bradavkách, ale spávajú na bruchu. Váš piercer posúdi vašu anatómiu a prediskutuje to s vami v čase spoločného stretnutia,“ reagovalo piercingové štúdio Mauve.