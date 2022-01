Kate držala na rukách bábätko, slová Williama prekvapili: Bude mať vojvodkyňa štvrté dieťa?!

Kráľovská rodina má spolu tri deti – Georgea (8), Charlotte (6) a Louisa (3). No vojvodkyňa zjavne túži ešte po jednom dieťatku. Počas návštevy v Lancashire držala Kate v rukách 5-mesačné dievčatko. Kým vojvodkyňa sa bábätku nežne prihovárala, William hneď všetkých schladil: „Nedávajte mojej žene žiadne nápady!“ V momente, keď dieťatko odovzdávala späť jeho matke, William dodal: „Neber ju so sebou!“

„Don’t give my wife any more ideas!“

„Don’t take her with you.“



