Neveru už poznajú aj v kráľovskej rodine! Vznešená krv mu nestačila, začal si s kolegyňou

Španielska kráľovská rodina má ďalšiu aféru, švagor kráľa Felipeho VI. Iňaki Urdangarin v piatok priznal, že má pomer s kolegyňou z práce. Informujú o tom miestne médiá. Po viac ako 20 rokoch manželstva s princeznou Cristinou (56), s ktorou má štyri deti, sa tak zrejme bude rozvádzať. Urdangarin bol pred niekoľkými rokmi odsúdený za spreneveru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Takéto veci sa jednoducho stávajú. Pokúsime sa to zvládnuť čo najlepšie, je to problém, ktorý vyriešime s maximálnym pokojom, ako vždy, bodka," povedal kráľov švagor v piatok ráno novinárom, ktorí ho obklopili, keď na bicykli dorazil do advokátskej kancelárie v baskickej Vitórii.

V kancelárii pracuje on aj jeho milenka, štyridsaťtriročná Ainhoa ​​Armentiaová. Na ďalšie otázky, okrem iného či sa bude rozvádzať alebo čo na to hovorí kráľovská rodina, odpovedal: "Nemám už čo povedať, ďakujem, pekný deň."

Kauza začala tento týždeň, keď médiá zverejnili fotku, na ktorej sa kráľov švagor prechádza ruka v ruke s inou ženou po pláži vo francúzskom letovisku Bidart, kde má s manželkou dom. Fotka bola podľa miestnych médií urobená necelé dva týždne po Vianociach, ktoré strávil Urdangarin s rodinou.

Bývalý vrcholový hádzanár Urdangarin (54) kráľovskej rodine spôsobil hanbu už pred niekoľkými rokmi, keď bol obžalovaný zo sprenevery verejných fondov a daňových podvodov. V takzvanej kauze Nóos, ktorá dostala meno podľa dnes už neexistujúcej nadácie podporujúcej športové projekty, vtedy čelila obvineniu aj princezná Cristina, ktorú súd zbavil viny.

Alexandra sa nakazila variantom delta a vzápätí aj omikronom: V tomto je nová mutácia omnoho horšia!

Urdangarina ale odsúdil na takmer šesťročný trest väzenia. Do väzenia nastúpil v roku 2018, za dobré správanie ale dostal neskôr miernejší režim a od vlaňajška už nemusí vo väzení ani spať. V Španielsku pritom ešte neutíhol škandál okolo bývalej hlavy štátu, dnes emeritného kráľa Juana Carlosa I., ktorý od roku 2020 žije v Spojených arabských emirátoch.

Bez manželky, kráľovnej Sofie, sa tam odsťahoval po tom, čo vyšlo najavo, že ho prokuratúra predbežne vyšetruje kvôli korupcii. Podozrivý je aj z daňových únikov. Odchod z krajiny zdôvodnil Juan Carlos I. tým, že kauzami z minulosti nechce komplikovať vládnutie svojho syna.