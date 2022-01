Oznámila mužovi, že čakajú dvojičky: Reakcia chrapúňa vás naštve! Uf, toto tehuľka nečakala

Maia Knight, slobodná mamička dvojičiek, s ktorými býva v New Yorku, zdieľa svoj život slobodnej mamičky na sociálnych sieťach a teší sa veľkej popularite. Niet sa čomu čudovať, jej príbeh je silný a pre mnohé ženy zaiste i motiváciou. O tom, ako dieťatká prišli na svet, a ako na to reagoval ich otec prezradila vo videu na TikToku.

Maia sa o svojom tehotenstve dozvedela celkom bežným spôsobom. Ako píše portál Daily Mail, ráno, pred odchodom do práce sa rozhodla spraviť si tehotenský test. Test bol pozitívny, preto si Maia naplánovala návštevu svojho gynekológa. Ten jej vysvetlil, že je v piatom týždni tehotenstva a na jej veľké prekvapenie – s dvojičkami.

Túto nečakanú, no radostnú správu, oznámila aj otcovi detičiek, ktoré nosila pod srdcom. To, ako jej priateľ reagoval na tehotenstvo naozaj nečakala. „Partner mi povedal, aby som išla okamžite na potrat, a aby som ho prestala kontaktovať. Presťahovala som sa k svojej mame a tehotenstvo som pred svetom tajila,“ spomína Maia. Tlak zo strany jej priateľa a obavy z budúcnosti Maiu dostali na kolená. Upadla do hlbokej depresie a trápila ju predstava, že bude slobodnou mamičkou dvoch detí. To však ešte netušila, že ju potrápi aj samotný náročný priebeh tehotenstva.

„V 34. týždni tehotenstva som išla na kontrolu k lekárovi. Ten mi diagnostikoval preeklampsiu, ochorenie placenty, ktoré spôsobuje nedostatočné zásobovanie plodu kyslíkom a krvou. Neskôr mi začali kontrakcie, zlyhávalo mi srdce. Moje dcérky sa kvôli tomu narodili predčasne a svoje prvé tri týždne strávili na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ opisuje žena utrápene.