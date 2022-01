Jedna katastrofa za druhou: Peru vyhlásilo stav environmentálnej núdze, tisíce barelov ropy znečistilo 21 pláží

Peru vyhlásilo vo štvrtok stav tzv. environmentálnej núdze.

Stalo sa tak po tom, ako táto juhoamerická krajina oznámila, že ropnými látkami, ku ktorých úniku došlo v dôsledku vĺn cunami vyvolaných sopečnou erupciou v súostroví Tonga, bolo znečistených 21 jej pláži. Informovala o tom agentúra AP.

Peruánsky prezident Pedro Castillo uviedol, že bude zriadená komisia, ktorá navrhne, akými spôsobmi je možné túto krízovú situáciu riešiť v súlade s environmentálnou politikou tamojšej vlády.

Premiérka Mirtha Vásquezová informovala, že španielska ropná spoločnosť Repsol prisľúbila, že vypracuje plán čistenia pláží, do ktorého zapojí aj miestnych rybárov, a postihnutým rodinám poskytne potravinovú pomoc. Vásquezová tiež uviedla, že Peruánskej republike by mal s riešením krízy pomôcť aj tím odborníkov z Organizácie Spojených národov. Na 21 znečistených pláží majú zatiaľ obyvatelia Peru zakázaný vstup, a to z dôvodu zdravotného rizika.

Rafinéria La Pampilla, ktorá je súčasťou španielskej spoločnosti Repsol, pred niekoľkými dňami priznala, že uplynulú sobotu došlo k "úniku" ropy pri pobreží okresov Callao a Ventanilla neďaleko Limy, a to v dôsledku silných vĺn spôsobených erupciou sopky na druhej strane Tichého oceánu. K úniku ropy došlo počas jej vykládky z cisterny.

AP píše, že do oceánu sa vylialo 6000 barelov (9540 hektolitrov) ropy. Agentúra tiež dodáva, že environmentálni aktivisti nachádzali v uplynulých dňoch uhynuté alebo ropou znečistené morské vtáky.

Spoločnosť Repsol zase tvrdí, že peruánske úrady nevydali varovanie pred cunami, a že jej pracovníci tak pokračovali vo vykladaní ropy z cisterny.

Cunami si v Peru vyžiadalo aj dve obete na životoch. V "nezvyčajne vysokých" vlnách sa tam na pláži na severe krajiny v sobotu utopili dve ženy.