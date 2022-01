Zábery ako z pekla! Zrážka motocykla s kamiónom vezúcim trhaviny mala hrôzostrašné následky

Informovala o tom v piatok tamojšia vláda, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP. Nehoda sa stala v dedine Apiate, neďaleko mesta Bogoso a asi 300 kilometrov západne od ghanského hlavného mesta Akkra. Po výbuchu ostala v zemi obrovská priehlbina a desiatky domov sa zmenili na kusy dreva a kovu. Záchranári sa spod trosiek pokúšali vyslobodiť preživších.

BREAKING: Truck carrying explosive materials ignites in southwest Ghana, destroying buildings and killing many people pic.twitter.com/7lYgHMvM4Q