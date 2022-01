Zažila rozprávkové požiadanie o ruku: Len dva týždne po svadbe si od muža vypočula kruté slová

Deň, kedy ju priateľ požiadal o ruku, bol jeden z najšťastnejších v jej živote. Krátko po svadbe však prišla tvrdá rana.

Ako informuje portál The Sun, ženu menom Celsie Jones požiadal jej priateľ o ruku na skutočne romantickom mieste – priamo pred zámkom v parížskom Disneylande. „Požiadal ma o ruku tým najkúzelnejším spôsobom, pred zámkom v Disneylande v Paríži,“ začína svoje rozprávanie v krátkom videu na sociálnej sieti TikTok. „Potom sme mali spolu dieťa. Naša pôvodná svadba bola odložená pre covid. Takže potom si ma vzal, povedal mi, že so mnou strávi zvyšok života, každý jeden deň počas nášho vzťahu mi hovoril, že ma miluje a že som krásna. A potom dva týždne po svadbe povedal, že ma už dlho nemiluje,“ doplnila.

Celsie priznala, že rozvod ju vzal natoľko, že následne začala pochybovať o všetkých aspektoch jej života. „Chcem tým povedať, že ako mám dôverovať niekomu inému a čo si mám o sebe myslieť po tom najkúzelnejšom dni na celom svete, v mojom živote a pravdepodobne aj do konca môjho života – nikdy sa už znova nevydám,“ zverila sa so svojimi pocitmi s ostatnými.





„Ako to môže niekto niekomu inému urobiť? Jednoducho tomu nerozumiem,“ dodala a priznala, že sa cíti na dne. V komentároch pod videom sa okamžite strhla búrlivá diskusia, kde ju ľudia okrem iného aj vrúcne utešovali. Niektorí používatelia sa dokonca podelili aj o svoje vlastné podobné zamilované príbehy so smutným koncom. „Nie je to šialenstvo, stalo sa mi niečo celkom podobné, som chlap a myslel som si presne to isté – ako mám znova dôverovať?“ napísal jeden z mnohých komentujúcich.