Lietadlo smerujúce do Londýna sa vrátilo späť do Miami: Cestujúca porušila zásadné nariadenie

Let spoločnosti American Airlines do Londýna sa otočil a vrátil do Miami po tom, čo žena cestujúca v lietadle odmietla splniť federálne nariadenie mať na tvári rúško.

Vo štvrtok o tom informovali aerolínie, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP. Letecká spoločnosť privolala políciu v Miami a príslušníci v stredu večer odprevadili ženu z lietadla na tamojšom medzinárodnom letisku, situácia prebehla bez incidentu. Hovorca policajného oddelenia okresu Miami-Dade v americkom štáte Florida vyhlásil, že personál spoločnosti American Airlines zaobchádzal s pasažierkou "podľa úradných nariadení". Ženu vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie zaradili na americký interný zoznam osôb s nepovoleným vstupom na palubu lietadiel, dodal hovorca aerolínií. Letecké spoločnosti počas pandémie koronavírusu už neraz vykázali pasažierov, ak odmietli dodržať povinnosť nasadiť si na tvár rúško, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu nákazlivého ochorenia COVID-19. American Airlines uviedli, že na palube lietadla sa nachádzalo 129 cestujúcich a 14 členov posádky. Piloti otočili Boeing 777 po necelej hodine transatlantického letu, ako ukazujú záznamy služby FlightAware, ktorá sleduje lety v reálnom čase. Letecké spoločnosti hlásili vlani takmer 6000 incidentov vyvolaných nedisciplinovanými pasažiermi a za prvé dva týždne tohto roka ich oznámili 151, uviedol americký Federálny úrad pre letectvo (FAA). Väčšina z týchto incidentov sa týkala pasažierov, ktorí odmietli mať na tvári rúško.