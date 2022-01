Prípady variantu omikron v Afrike výrazne klesli: Netešte sa predčasne, varuje lekárka

Prípady nákazlivého ochorenia COVID-19 v Afrike prudko klesli a prvýkrát od dosiahnutia vrcholu vo štvrtej vlne koronavírusu, v ktorej prevláda variant omikron, klesajú aj počty úmrtí.

Vo štvrtok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP. Africký regionálny úrad WHO označil 56-dňový intenzívny výskyt nákazy za "dosiaľ najkratšiu vlnu" v Afrike. Takisto uviedol, že nové hlásené prípady infekcie klesli v týždni do minulej nedele o 20 percent, pričom úmrtia klesli o osem percent.

Vo vyhlásení vydanom po pravidelnom týždňovom tlačovom brífingu úrad tiež napísal, že Juhoafrická republika (JAR), kde prvýkrát zistili variant omikron, zaznamenáva posledné štyri týždne klesajúcu krivku. Stúpanie prípadov nákazy minulý týždeň hlásila iba severná Afrika a "tento nárast bol 55-percentný", dodal regionálny úrad WHO.

Matshidiso Moetiová, regionálna riaditeľka WHO pre Afriku a lekárka z Botswany, však varovala: "Kontinent ešte v tejto pandémii nemá vyhraté. Keďže koronavírus sa stále šíri, ďalšie vlny pandémie sú neodvratné." Uviedla, že najchudobnejší kontinent sveta "by nemal iba rozšíriť očkovanie, ale takisto dosiahnuť lepší a spravodlivý prístup k dôležitým spôsobom liečby covidu, aby sme zachraňovali životy a účinne bojovali proti tejto pandémii".

Proti koronavírusu je úplne zaočkovaných iba desať percent afrického obyvateľstva, uviedla WHO. Kontinent, ktorý má 1,2 miliardy obyvateľov, prechádza pandémiou "pomerne dobre" – zatiaľ hlásil celkovo 234.913 úmrtí z 10,5 milióna prípadov nákazy, píše AFP na základe vlastných výpočtov.