Smutná správa zo sveta filmu: Zomrel nemecký herec Hardy Krüger († 93)

Vo veku 93 rokov zomrel nemecký herec Hardy Krüger, ktorý počas svojej kariéry stvárnil hlavné úlohy v približne 75 filmoch.

Herec zomrel v stredu v americkom meste Palm Springs, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA. Krüger, rodák z Berlína, sa stal jedným mála nemeckých hercov, ktorým sa podarilo po druhej svetovej vojne uspieť aj na medzinárodnej scéne. Prelomovým filmom bola preňho britská vojnová dráma The One That Got Away (1957).

Objavil sa po boku Johna Waynea vo filme Hatari! (1962) a spolu s Jamesom Stewartom a Petrom Finchom si zahral v snímke Let Fénixa (1965). Francúzska dráma Nedeľa vo Ville d'Avray (1962), v ktorej Krüger stvárnil veterána z vietnamskej vojny, ktorý sa obviňuje zo smrti vietnamského dieťaťa, získala Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film.

Krüger tiež získal množstvo ocenení vo svojom rodnom Nemecku. Na filmovom plátne sa objavil po boku Claudie Cardinaleovej, Seana Conneryho, Yula Brynnera, Charlesa Aznavoura, Catherine Deneuveovej či Orsona Wellesa. Krüger začiatkom 70. rokov odštartoval i plodnú spisovateľskú kariéru, a to knihou Eine Farm in Afrika. Opisuje v nej svoje zážitky z východnej Afriky, ktorú si obľúbil počas nakrúcania filmu Hatari!