Na protest obchádzajú nariadenia kreatívnym spôsobom: Salóny krásy v múzeách a divadlách

Protest umenia proti pandemickým opatreniam.

Kým kaderníctva či posilňovne môžu byť v Holandsku otvorené, kultúrne inštitúcie majú prísnu stopku. Z toho dôvodu sa koncertné siene či slávne Van Goghovo múzeum v Amsterdame dočasne otvorili pre verejnosť ako salóny krásy.

Keď to nejde po dobrom, musí to ísť po zlom. V Holandsku v súčasnosti platia prísne opatrenia pre šíriaci sa infekčnejší variant omikron. Hoci vláda minulý týždeň povolila otvorenie obchodov, posilňovní a kozmetických salónov, kultúrny sektor naďalej zostáva zatvorený spolu s barmi či kaviarňami. Tie sa podľa rozhodnutia vlády nesmú otvoriť do 25. februára.

Niekoľko múzeí a koncertných sál sa preto na protest otvorilo ako salóny krásy či posilňovne. „Návšteva múzea je bezpečná a rovnako dôležitá ako návšteva nechtového salóna, možno ešte viac. Len ich žiadame, aby boli dôslední a vytvorili pravidlá tak, aby im každý porozumel. V tomto bode sa zdá, že to chýba,“ uviedla Emilia Gordenker, riaditeľka Van Goghovho múzea.

To je zasvätené svetoznámemu holandskému maliarovi. Po novom v ňom dve manikérky vytvárali návštevníčkam nechty inšpirované práve umelcovými maľbami. Aj koncertná sieň Concertgebouw sa dočasne zmenila na kadernícky salón, kde strihali vlasy dvaja kaderníci. Zacvičiť si zase mohli v múzeu Mauritshuis v Haagu za prítomnosti cenných malieb od holandských maliarov Jana Vermeera či Rembrandta.