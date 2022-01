Hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová o tom, keď Rusko prekročí hranice Ukrajiny: Nasledovať bude tvrdá reakcia

Ak sa akékoľvek ruské vojenské sily presunú cez hranicu na Ukrajinu, stretnú sa s rýchlou, tvrdou a jednotnou reakciou Spojených štátov a ich spojencov. V stredajšom vyhlásení krátko po prejave prezidenta Joea Bidena to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová.

"Prezident Biden sa k ruskému prezidentovi vyjadril jasne: Ak sa nejaké ruské vojenské sily presunú cez ukrajinskú hranicu, bude to obnovená invázia a stretne sa s rýchlou, tvrdou a jednotnou reakciou Spojených štátov a našich spojencov," povedala Psakiová.

Jej vyhlásenie vyšlo krátko po Bidenovej tlačovej konferencii pri príležitosti ročného výročia jeho nástupu do funkcie. Americký prezident vo svojom prejave zdôraznil, že invázia na Ukrajinu by bola pre Rusko katastrofou. Podľa šéfa Bieleho domu sa ruský prezident Vladimír Putin chystá na nejakú akciu na Ukrajine, ale nestojí o otvorenú vojnu. Totálna invázia na Ukrajinu by podľa Bidena vyvolala masívnu reakciu a Moskva by za ňu draho zaplatila.

Psakiová vo vyhlásení uviedla, že akákoľvek iná agresia zo strany Ruska, vrátane kybernetických útokov, sa stretne s ostrou reakciou. "Prezident Biden tiež z dlhoročnej skúsenosti vie, že Rusi majú rozsiahlu stratégiu agresie mimo vojenskej akcie, vrátane kybernetických útokov a polovojenských taktík," uviedla hovorkyňa Bieleho domu s tým, že také činy zo strany Ruska by sa stretli s "rozhodnou, recipročnou a jednotnou reakcií".

Rusko rozmiestnilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou a novo tiež v Bielorusku desaťtisíce vojakov. Kyjev aj niektoré západné krajiny tvrdia, že sa Moskva pripravuje na možnú inváziu na Ukrajinu a že chystá provokácie, ktoré by mali podobnú operáciu zdôvodniť. Z Washingtonu v posledných dňoch zaznelo, že Rusko by mohlo začať útok kedykoľvek. Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym, popiera, že by chystalo útok.