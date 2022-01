Fínsky prezident kritizuje požiadavku Putina: Spochybňuje národnú suverenitu!

Fínsky prezident Sauli Niinistö kritizoval požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina, aby Severoatlantická aliancia (NATO) obmedzila svoju expanziu v Európe, čo by znamenalo, že žiadnym novým členom by nemalo byť dovolené vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy.

Niinistö to uviedol v rozhovore pre nemecký denník Die Zeit, ktorý bude zverejnený vo štvrtok. V stredu o tom informovala agentúra DPA. "Chceme, aby sme sa sami mohli rozhodnúť, či sa pripojíme k bezpečnostnej aliancii, alebo nie. Toto je základná otázka národnej suverenity (Fínska) a ruská požiadavka túto suverenitu spochybňuje," uviedol Niinistö. DPA pripomína, že Fínsko nie je členom NATO, avšak je blízkym partnerom tejto aliancie. Fínska armáda sa po boku členských štátov NATO zúčastnila na misii KFOR v Kosove, bojovala v Afganistane aj Iraku a zapojila sa tiež do výcviku bezpečnostných zložiek v Mali. Fínsko má dvere do NATO dlhodobo otvorené, pričom Helsinki trvajú na svojom práve požiadať o členstvo hocikedy v prípade, ak sa tak rozhodnú. Helsinki opäť debatujú o možnosti vstupu do NATO v atmosfére napätia okolo Ukrajiny a zoznamu ruských bezpečnostných požiadaviek. Rusko nedávno naznačilo, že prípadný vstup Fínska a Švédska do NATO by Moskvu donútil k reakcii. Blinken odhalil plán ruského prezidenta: Putinovi to poskytuje možnosť podniknúť ďalšie agresívne kroky proti Ukrajine