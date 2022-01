Excentrický vynálezca tvrdí, že má nezvyčajného záujemcu: Trojkolku v štýle DeLorean chce Taliban!

Toto je typický anglický excentrik.

Ty DeLorean (40) o sebe vyhlasuje, že je synom Johna DeLoreana, výrobcu legendárnych športových áut. Dokonca sa pokúša obnoviť ich výrobu, ale v prapodivnej kombinácii typických vyklápacích dverí s trojkolkou Reliant Robin. A najnovšie vyhlasuje, že jeho vozidlá chce nakúpiť Taliban pre novú afganskú vládu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Automobilka DeLorean existovala na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. Pred tým, ako skrachovala, stihla vyrobiť iba 9 000 športových áut DMC DeLorean. Kultový status získali vďaka účinkovaniu vo filmovej sérii Návrat do budúcnosti s Michaelom J. Foxom.

Presuňme sa teraz do 20-tisícového anglického mestečka Newquay. Z neho pochádza muž, ktorý sa necháva oslovovať Ty DeLorean. Tvrdí o sebe, že je potomkom zakladateľa spomínanej automobilky Johna DeLoreana († 80), ktorý zomrel v roku 2005. Oficiálne mal iba dve dcéry a jedného adoptovaného syna, ktorý sa však volá Zachary. Aby Ty dokázal, že sa podal na otca, začal aj on vyrábať autá. Na bizarnú britskú trojkolku Reliant Robin, ktorú preslávil Mr. Bean, montuje vyklápacie dvere. Na aute nechýba logo DMC a ani stroj času z filmu Návrat do budúcnosti.





Korunu tomu Ty nasadil tvrdením, že jeho autá chce kúpiť Taliban pre afganských vládnych úradníkov. V britských médiách sa teraz Ty špekuluje, ako by sa z jeho výrobku mohlo stať „auto mieru, ktoré buduje nové vzťahy“. Všetko vraj prekazila britská vláda, ktorá mu odkázala, že s Talibanom sa žiadne obchody nerobia.