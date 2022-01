Vyšetrovania vraždy učiteľky († 23) v Írsku: Zatkli ďalšiu osobu, muž bol v nemocnici s podozrivými zraneniami

Írska polícia zatkla ďalšiu osobu v rámci vyšetrovania vraždy učiteľky Ashling Murphy.

Tridsiatnika vypočúvajú v súvislosti s možným zadržiavaním informácií. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Už v utorok polícia zatkla ďalšieho tridsiatnika, ktorého naďalej vypočúvajú pre podozrenia z vraždy. Muža zatkli krátko po tom, čo ho prepustili z nemocnice v Dubline, kam prišiel s podozrivými zraneniami. Britský denník The Times informoval, že by páchateľom mohol byť slovenský občan. BBC však jeho národnosť neuvádza a hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR to vzhľadom na neoficiálnu povahu informácií odmietol komentovať.

Na 23-ročnú učiteľku niekto minulý týždeň v stredu zaútočil počas toho, ako cvičila vonku v írskom Tullamore. V utorok sa uskutočnil jej pohreb, na ktorý prišli aj prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin. Pamiatku Murphy si na vigíliách uctili aj desaťtisíce ľudí naprieč Írskom aj na iných miestach.

Po smrti Murphy sa v Írsku vystupňovali výzvy, aby sa v boji proti násiliu páchanému na ženách urobilo viac. Ministerka spravodlivosti Helen McEntee sa vyjadrila, že v marci plánuje zverejniť novú národnú stratégiu boja proti domácemu, sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu.