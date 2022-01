Výročie havárie slovenského vojenského lietadla: Príbuzní obetí sa obrátili na Naďa s požiadavkou, úprimná reakcia

Pamiatku 42 obetí havárie slovenského vojenského lietadla si v stredu v maďarskej obci Hejce a na vrchu Borsó uctili ministri obrany Slovenska a Maďarska Jaroslav Naď (OĽANO) a Tibor Benkő.

Vojenský špeciál AN-24, ktorý viezol slovenských vojakov z misie KFOR z Kosova, havaroval 19. januára 2006 neďaleko slovensko-maďarských hraníc.

Minister Naď označil udalosť za najväčšiu tragédiu v novodobej histórii Ozbrojených síl (OS) SR a jej obete za hrdinov. "Týchto 39 mužov a tri ženy z našich radov zahynulo počas aktívneho plnenia služby vlasti a služby v prospech mieru a pokoja vo svete. Preto ostanú navždy zapísaní nielen v pamäti svojich blízkych, ale aj v pamäti našej vlasti, moderného samostatného Slovenska. Česť ich pamiatke," povedal Naď. Zároveň vyslovil porozumenie pre pretrvávajúcu bolesť všetkých blízkych a pozostalých, ktorým vyšiel v ústrety odtajnením vyšetrovacieho spisu k havárii ešte v roku 2020.

K symbolickým 42 dubovým stĺpom, ktoré stoja na mieste havárie, a k pamätníku v Hejciach si pamiatku obetí prišiel uctiť aj náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. "Po 16 rokoch je strata našich kolegov stále citlivá, zároveň však čas, ktorý uplynul, je dosť dlhý, aby sme našli zmierenie, a každý stratený život zostáva pre nás rovnako vzácny. Všetky letecké katastrofy sú súhrnom množstva okolností, ktoré nikdy neumožňujú jednoznačne stanoviť vinníka. Pre mňa osobne sú rovnakými hrdinami vojaci, ktorí stratili životy pri návrate po úspešnom splnení úloh v operácii, ako aj posádka lietadla, ktorá si plnila služobné povinnosti podľa najlepšieho vedomia a svojich znalostí a skúseností," uviedol Zmeko.

Minister Naď okrem iného ocenil maďarskú vládu a obec Hejce za ich prístup pri zachovávaní spomienky na padlých slovenských vojakov. Obci Hejce za to udelil Pamätnú medailu ministra obrany III. stupňa.

Na šéfa rezortu sa po pietnom akte obrátili niektorí príbuzní obetí so žiadosťou o sprostredkovanie návštevy miesta v Kosove, kde vojaci pred tragédiou slúžili. "Je to pre mňa nová informácia, tvrdia, že to v minulosti požadovali od rôznych ministrov a dokonca aj od prezidentskej kancelárie. Úprimne poviem, že urobím všetko, aby sme túto ich požiadavku splnili," povedal Naď.

V súvislosti s výzvami na opätovné vyšetrovanie tragédie konštatoval, že na vyšetrovanie sú orgány činné v trestnom konaní. "Ja som poskytol všetky informácie, ktoré rezort obrany k tejto tragickej udalosti mal," povedal s tým, že zverejnenie vyšetrovacieho spisu, akokoľvek bolo citlivé, sa podľa neho ukázalo ako dobré rozhodnutie a preukázalo, že rezort nemá čo skrývať.

K výročiu tragédie sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). "Štyridsaťdva hrdinov, ktorí odviedli skvelú prácu, ktorí sa snažili na tomto svete niečo zmeniť k lepšiemu a pomáhať, sa už domov k svojim rodinám nevrátilo. Obrovská strata nielen pre rodiny, ale pre celú našu krajinu. Navždy zostanú v našich mysliach," uviedol.

Lietadlo AN-24 so 43 ľuďmi na palube havarovalo 19. januára 2006 v lesnatom teréne približne 50 kilometrov od košického letiska, kde malo pristáť. O život vtedy prišlo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany. Jediným preživším bol vojak Martin Farkaš.