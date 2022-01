Krutá smrť influencerky a manželky známeho futbalistu: Doplatila Viktoria († 27) na svoju vášeň?!

Mala celý život pred sebou, všetko ale prekazil nevyspytateľný osud.

Mladá Ukrajinka Viktoria Danchenko († 27) bola manželkou futbalistu Oleha Danchenka (27) a zároveň aj populárnou influencerkou. Luxusný život si užívala plnými dúškami, stačil však jeden okamih a všetko je nenávratne preč.

Bývalá modelka bola známa svojou rýchlo jazdou na autách, informuje magazín Daily Star. Jej hobby sa jej, bohužiaľ, stalo osudným. Život krásnej ženy vyhasol pri autohavárii neďaleko mesta Odessa. Viktoria šoférovala manželov Mercedes, keď náhle narazil do iného vozidla a potom ešte aj do kamióna a následne do diaľničných zvodidiel. Bola na mieste mŕtva, ako informovala polícia, jej bezvládne telo museli vystrihovať z totálne zdemolovaného vozidla.

Viktoria bola známa najmä tým, že ako influencerka zverejňovala na sociálnych sieťach nielen jedlo, módu a zábery z cestovania, ale aj videá z rýchlej jazdy. S futbalistom Olehom Danchenkom sa stretla v roku 2017 a ihneď medzi nimi preskočila iskra, neskôr svoju lásku spečatili svadbou. Ich šťastie však netrvalo dlho. Zdrvený vdovec zatiaľ smrť svojej lásky nekomentoval, no na sociálnych sieťach mu pribudlo množstvo kondolencií.