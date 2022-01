Impotent dopadol ešte horšie! Frajerku sklamal pri sexe: Po tom, čo mu spravila s penisom, je jeho život v troskách

Americký urologický časopis pre prípadové štúdie Urology Case Reports informuje lekárov o liečbe štyridsaťpäťročného muža z New Yorku, ktorý sa rozhodol riešiť impotenciu po svojom.

Do penisu si strčil trubičku spreja obsahujúceho izolačnú penu. Tú do svojej močovej trubice vstrekol. Teda lekárom tvrdil, že to urobila partnerka, ktorá nebola spokojná s jeho erekciou. Bohužiaľ dotyčný chodil s izolačnou penou v močovom mechúre a močovej trubici tri týždne, než vyhľadal lekársku pomoc. Bolo to príliš neskoro.

Práve náročná operácia a liečba je popísaná v celej štúdii na stránkach časopisu Urology Case Reports, v ktorom sú zverejnené aj röntgenové snímky a fotografie vypreparovanej hmoty. Tú sa podarilo odstrániť zatiaľ len z močového mechúra. V močovej trubici sa počas troch týždňov zasekla. To sa stalo preto, že sa močová trubica medzitým zjazvila, takže došlo k jej zúženiu pred a za hmotou. Lekári museli mužovi otvoriť močovú trubicu v oblasti hrádze, urobili teda perineálnu uretrostómiu. Tadiaľ môže dotyčný močiť. Koniec močovej trubice je zatiaľ stále blokovaný izolačnou penou.

Prečo ju urológovia z Pensylvánie, ktorí muža liečili, neodstránili? Pretože to vyžaduje totálnu preparáciu penisu a jeho následnú rekonštrukciu, po ktorej však nebude penis už vôbec schopný erekcie a bude mať iba estetický a psychologický efekt. Bohužiaľ, dotyčný muž sa medzitým stal bezdomovcom a nemá zatiaľ na operáciu nárok.

„Pacient by mal podstúpiť ďalšie operácie, ale až bude vyšetrený psychiatrom a bude zhodnotený jeho stav. Na operáciu však bude spôsobilým jedine vtedy, keď bude mať stabilné zázemie a bývanie,“ citujú autori z Pensylvánie na stránkach Urology Case Reports.