Na ostrovný štát priletelo prvé lietadlo po dvoch rokoch: Priviezlo 36 nakazených

Prvým letom, ktorý po takmer dvoch rokoch pristál na Kiribati, sa do tejto tichomorskej ostrovnej krajiny dostalo 36 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom v stredu tamojšia vláda, uvádza agentúra DPA.

Až do stredajšieho príletu lietadla evidovali na Kiribati od vypuknutia pandémie len dva prípady nákazy; oba zaznamenali v máji 2021 - na rybárskej lodi pri pobreží ostrova.

Kiribatská vláda teraz informovala, že spomedzi 54 pasažierov, ktorí prileteli v piatok z Fidži, malo 36 pozitívny výsledok testu na koronavírus. Vláda tiež uviedla, že všetci pasažieri sa ešte pred odletom z Fidži nechali trikrát otestovať, keď boli v karanténe pred nástupom cesty. Boli tiež zaočkovaní proti covidu.

"Po príchode do Tarawy (hlavného mesta Kiribati), všetkých znova otestoval tím z ministerstva zdravotníctva a v súlade so zavedeným protokolom ich okamžite eskortovali do karanténneho centra," uviedla kiribatská vláda. Dodala, že pozitívny výsledok testu na koronavírus mal následne aj bezpečnostný pracovník v zmienenom karanténnom centre.

V dôsledku zistených prípadov infekcie bol v niektorých oblastiach Kiribati zavedený nočný zákaz vychádzania a povinné nosenie rúšok na tvári. Zakázané sú tiež spoločenské akcie ako napríklad "hranie binga či pitie alkoholu" ako aj všetky zhromaždenia viac ako desiatich ľudí.

Vláda v tomto smere apelovala na cirkevných aj politických lídrov i samotné rodiny, aby ľudí v súlade s týmito opatreniami nenabádali k vzájomnému stretávaniu. Kiribati, kde žije približne 120 000 ľudí, zatvorilo svoje hranice v marci 2020.