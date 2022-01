Škandalózny večierok má svoju dohru: Johnson sa bráni, aké má vysvetlenie?

Britský premiér Boris Johnson v utorok rozhodne odmietol, že ho vopred upozornili na možné porušenie pandemických opatrení na večierku v sídle predsedu vlády na Downing Street 10 v máji 2020. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.

"Nikto ma neupozornil, že to bolo v rozpore s pravidlami," povedal premiér. "Bol by som si to pamätal," dodal. Johnsonov bývalý hlavný poradca Dominic Cummings v predchádzajúcich dňoch uviedol, že on sám premiéra v tom čase varoval. Cummings Johnsona takisto obvinil, že v spojitosti s večierkom klamal pred britským parlamentom.

Druhá stála tajomníčka úradu vlády Sue Grayová v súčasnosti vedie vyšetrovanie možného porušenia pandemických opatrení členmi britskej vlády.

Johnson sa verejne ospravedlnil britskej kráľovnej Alžbete II. za večierky, ktoré sa v priestoroch Downing Street 10 konali minulý rok v apríli – v predvečer pohrebu princa Philipa, vojvodu z Edinburghu. "Môžem len opakovane vyjadriť ospravedlnenie Jej Veličenstvu a krajine za nesprávne úsudky, ku ktorým došlo a za ktoré preberám plnú zodpovednosť," povedal Johnson.

Podpredsedníčka britskej opozičnej Labouristickej strany Angela Raynerová povedala, že "Johnson nepotreboval nikoho, kto by mu oznámil, že párty, na ktorej sa zúčastnil, porušovala pravidlá". Premiér by mal podľa Raynerovej odstúpiť.