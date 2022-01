Zjedla 32 sushi roliek, malo to katastrofálne následky: Danielle skončila v nemocnici!

Tak na toto nikdy nezabudne! Danielle sa vybrala do reštaurácie, kde za jednu sumu môže zjesť, čo len chce a koľko toho chce, a tak si povedala, že to musí stáť za to.

Ako uvádza portál New York Post, 24-ročná Danielle Shapiro sa v decembri vybrala do reštaurácie „all-you-can-eat“, kde sa mohla za 50 dolárov najesť do sýtosti. Zvolila si sushi reštauráciu v meste Mountain View v americkom štáte Kalifornia. Danielle sa s hŕbou jedla, ktorú si dopriala, podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti TikTok. To však ešte netušila, čo ju čaká.

Danielle to asi prehnala a celkovo si na jedno posedenie dopriala šialených 32 sushi roliek. Keď to dojedla, začala mať nepríjemný pocit. Danielle po jej „záťahu na sushi“ museli previezť na pohotovosť so silnými bolesťami žalúdka. Lekári jej diagnostikovali gastroezofageálny reflux, známejší ako pažerákový reflux a napojili ju na infúzie.

„Som veľkým fanúšikom sushi. Rada ho jedávam aj párkrát do mesiaca,“ začala so svojím príbehom Danielle, ktorá bola v reštaurácii so svojou kamarátkou. „Naša večera trvala asi dve hodiny, pretože sme boli tak prepchaté, že sme si museli robiť prestávky,“ dodala. Danielle začala miso polievkou, štyrmi gyozami a vyprážanými jalapeňo papričkami, a potom sa pustila do 32 sushi roliek.

„Hneď po večeri sme boli také plné, že sme museli sedieť v mojom aute asi 30 minút, kým sme odišli domov. Tú noc som išla spať k svojmu priateľovi a mala som najhoršie bolesti žalúdka. Ale veľmi som na to nemyslela, keďže som toho veľa zjedla. Nie som ranné vtáča, takže keď som sa na druhý deň zobudila okolo šiestej ráno, vedela som, že niečo nie je v poriadku,“ vysvetlila Danielle, ktorá si to namierila rovno do nemocnice.

Po liečbe v nemocnici Danielle priznala, že trvalo ešte niekoľko dní, kým sa dala úplne do poriadku. Napriek tomuto zážitku sa Danielle rozhodne neplánuje vzdať obľúbeného sushi a ani reštaurácií typu „all-you-can-eat“. „Naučila som sa, že nabudúce musím počúvať svoje telo a jesť veci pomalšie,“ uzavrela. So svojím zážitkom sa podelila na TikToku, kde si jej video pozrelo viac ako 11,3 milióna ľudí.