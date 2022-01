Kto bude stíhať podozrivého z vraždy 4-ročného chlapca? Dve krajiny sa musia dohodnúť!

Belgická a holandská prokuratúra sa má v utorok alebo v stredu dohodnúť na tom, kde bude stíhaný 34-ročný Dave De Kock podozrivý z usmrtenia štvorročného Deana Verberckmoesa.

Telo tohto chlapca belgickej národnosti bolo objavené v pondelok na území Holandska. Uviedla v utorok televízna stanica RTBF. Telo malého chlapca našli v pondelok večer okolo 22:00 v holandskej dedine Vrouwenpolder. Jeho úmrtie potvrdila belgická prokuratúra z provincie Východné Flámsko, ktorá zmiznutie dieťaťa už vyšetrovala. Polícia ani prokuratúra médiám neposkytli žiadne podrobnosti o príčinách smrti.

Dave De Kock, hlavný podozrivý z únosu a zrejme aj vraždy malého chlapca, bol zatknutý v pondelok okolo 14:15 na základe hlásenia o pohybe podozrivej osoby v holandskej dedine Meerkerk. V jeho aute však hľadaný chlapec nebol a zadržaný nekomunikoval s políciou. Následne holandská polícia vyzvala verejnosť na hľadanie nezvestného chlapca. Poskytla opis jeho výzoru a oblečenia s upozornením, že chlapec je v ohrození života.

Vyšetrovatelia potvrdili, že chlapec bol unesený v Belgicku, k jeho usmrteniu však došlo v Holandsku. Dave De Kock a Dean Verberckmoes boli naposledy spolu videní v stredu 12. januára predpoludním v belgickej obci Sint-Niklaas. De Kock, ktorý žil spolu s kamarátkou matky uneseného dieťaťa, mal po návšteve Antverp vysadiť Deana vo štvrtok u jeho starých rodičov. Chlapcova matka nahlásila nezvestnosť dieťaťa počas víkendu s vysvetlením, že muž, ktorému zverila svoje dieťa do opatery, je už niekoľko dní nezastihnuteľný. Spresnila, že De Kock s jej synom už v minulosti strávil nejaký čas a jej syn mu plne dôveroval.

Belgické médiá však pripomenuli, že De Kock bol v roku 2010 odsúdený na 10 rokov väzenia za smrť dvojročného chlapca z Ravels, pohraničného mesta s Holandskom. Za čin, ktorý spáchal v roku 2008 si odpykal celý trest a po prepustení na slobodou v roku 2018 voči nemu neboli vedené žiadne ďalšie právne kroky. Počas pobytu vo väzení v holandskom meste Tilburg bola predložená žiadosť, aby bol De Kock umiestnený do psychiatrického ústavu. Toto odporúčanie však nebolo možné dodržať pre nedostatok miest. Následne bol prevezený do väznice v Ruiselede v Belgicku, kde bol umiestnený do programu na zbavenie sa drogovej závislosti.