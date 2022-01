Francúzsky minister školstva čelí výzvam na demisiu: Toto si dovolil počas pandémie!

Francúzska opozícia žiada demisiu ministra školstva Jeana-Michela Blanquera za nezvládnutie príprav nástupu detí a učiteľov do škôl po vianočných a novoročných prázdninách, keď bolo Francúzsko v zložitej epidemickej situácii.

Hnev opozície i učiteľov sa vystupňoval, keď investigatívny spravodajský web Mediapart v pondelok zverejnil, že nové pravidlá testovania a karantény minister oznamoval nielen na poslednú chvíľu - 2. januára, ale aj priamo z dovolenky na španielskom ostrove Ibiza. Vyučovanie v školách sa vo Francúzsku obnovilo 3. januára, pripomenul denník Le Monde.

Agentúra AFP vo svojej správe konštatovala, že nové pravidlá viedli k tomu, že tisíce tried zostali zavreté a školáci aj s rodičmi museli stáť v dlhých radoch pred lekárňami či laboratóriami, kde vykonávajú testy na covid. Terčom kritiky je aj nedostatok učiteľov, ktorí by mohli suplovať za kolegov nakazených covidom, ale aj nedostatok rúšok a iných osobných ochranných prostriedkov. Odhalenie Blanquerovej dovolenky na Ibize investigatívnou webovou stránkou Mediapart len "prilialo olej do ohňa" a viedlo učiteľov k tomu, aby vyzvali na ďalšie štrajky tento i na budúci týždeň. Ministrovi kritici z opozície vyzvali prezidenta Emmanuela Macrona, aby ho z funkcie odvolal.

Hovorca vlády Gabriel Attal v utorok v rozhovore pre CNEWS uviedol, že Blanquer rešpektoval dohodnuté pravidlá pre dovolenky ministrov. "Bol kedykoľvek dosiahnuteľný. Plnil si úlohy," vyhlásil Attal a vysvetlil, že sanitárny protokol týkajúci sa škôl bol zverejnený až 2. januára - v predvečer návratu do škôl - preto, lebo úrad verejného zdravotníctva doručil svoje odporúčania až večer 31. decembra.

Po minulotýždňovom štrajku a kritike Blanquer sľúbil, že jeho rezort poskytne pre školských zamestnancov päť miliónov vysokokvalitných respirátorov FFP2. Avizoval tiež, že zamestná tisíce nových učiteľov a ďalších zamestnancov, aby nahradili tých, ktorí boli nútení izolovať sa po nákaze covidom alebo po kontakte s infikovanou osobou.