Mladík daroval matke svojej frajerky obličku, o mesiac sa stalo niečo, čo ho totálne dorazilo: Drsná dohra!

Urobil veľké gesto, potom prišla studená sprcha.

Mexičan Uziel Martinez sa na sociálnej sieti TikTok sledovateľom posťažoval s nemilou životnou skúsenosťou. Keď matka jeho vtedajšej priateľky ochorela, ani nezaváhal a ponúkol sa, že jej zachráni život. Nečakal však, čo sa stane o niekoľko týždňov.

"Jej matke som daroval obličku, ona ma však o mesiac opustila a vydala sa za iného," cituje slová sklamaného učiteľa britský denník the Sun. Síce Uziela táto zrada veľmi ranila, priznal napokon, že so svojou ex nemá zlé vzťahy. "Momentálne som už, čo sa týka emócií, v poriadku, myslím, že aj ona. Nemám proti nej nič. Dobre spolu vychádzame. Nie sme síce priatelia, ale nie je medzi nami nenávisť," priblížil aktuálnu situáciu. Jeho príbeh však zaujal množstvo ľudí, na TikToku si jeho video pozrelo viac ako 16, 6 milióna ľudí.

"Musíš ísť ďalej, nájdeš si ženu, ktorá ťa ocení," napísal na jeho podporu jeden z užívateľov sociálnej siete. "Nebuď smutný, stratila skutočného džentlmena," dodal ďalší jeho sledovateľ. Ľudia ho zároveň varovali, aby už v živote nezopakoval tú istú chybu. Uziel však na to zareagoval pohotovým sarkazmom. "To si uvedomujem, máme totiž len dve obličky, zostala mi už len jedna," uzavrel.